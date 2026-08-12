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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظا الإسماعيلية والشرقية يتوجهان للمجمع الطبي بالإسماعيلية للاطمئنان على باقي مُصابي حادث طريق الدواويس

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي؛ للوقوف على الحالة الصحية لباقي المصابين الذين تم نقلهم للمجمع إثر حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين، والتأكد من تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والعلاجية والنفسية لهم ولذويهم.

وأكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن جميع أجهزة المحافظة والمنظومة الصحية في حالة استعداد قصوى لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين، مشيرًا إلى توفير أطقم طبية متخصصة ومستلزمات علاجية كاملة لمتابعة الحالات على مدار الساعة، ومؤكدًا: «إن سلامة المواطنين هي أولويتنا القصوى، ولن ندخر جهدًا في تقديم سبل الدعم والمواساة للمصابين وأسرهم حتى يتجاوزوا هذه الأزمة تمامًا».

وشدد محافظ الإسماعيلية على تقديم أوجه الرعاية للمصابين كافة، وعدم خروج أي حالة إلا بعد التماثل التام للشفاء، مع التأكيد على عدم تسليم الأطفال المصابين إلا بعد التثبت من أوراق إثبات الشخصية لذويهم.

كما أكد المحافظ متابعته المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بتوفير أشكال الدعم والمساندة النفسية والمادية لأسرهم كافة، بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومشددًا على تقديم جميع التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه ذويهم طوال فترة تلقيهم العلاج، حتى تماثلهم للشفاء العاجل وعودتهم سالمين.

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