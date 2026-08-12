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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قادمًا من إيطاليا.. ضبط «أدوية مُخدّرة وزجاجات خمور» بالمُخالفة للقانون مع راكب بمطار الأقصر | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى تفتيش الركاب بالأقصر برئاسة محمود عمر توفيق مدير الادارة الأولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة وعدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميلانو على رحلة خطوط شركة اير كايرو للطيران رقم 2088 اشتبه محمد عبدالحميد على مأمور اللجنة الجمركية في راكب إيطالي الجنسية من أصل مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بدا عليه علامات الارتباك .

قام مدير الجمرك بتكليف إسراء سمير مأمور الجمرك وأسامة كمال الشافعي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 34 شريط بإجمالي 420 قرص و1 زجاجة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات و 4 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) مخبأة فى أكياس تحت الملابس داخل حقائبه.

قرر مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجمارك بمطار الاقصر الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 38 سنة 2026 وقام بتحريره محمد عزت رئيس قسم الشؤون القانونية، وذلك بالتعاون مع فريق ضبط الفحص بالأشعة المكون من محمد جامع مأمور الفحص والحسين على مدير عمليات الفحص

وقام بالجرد والتحريز أحمد محمد فارس وحسين محمود حفنى و محمد فوزى محمد مأمورى الجمرك من الأمن الجمركى ورمضان عبدالمولى يوسف .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

الجمارك الجمارك المصرية مطار الاقصر

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