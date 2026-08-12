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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داخل سيارة فارهة .. «درة» تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام | شاهد

درة
درة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة درة، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة كاجوال داخل سيارة فارهة، ولاقت تفاعلاً واعجاب كبير من جمهورها .

وتنتظر الفنانة درة عرض أحدث أفلامها فيلم الست لما والمنتظر عرضه يوم 19 من أغسطس الجاري في مصر والوطن العربي. 

في الوقت نفسه عبرت درة عن سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة يسرا بعد تعاونهما معا في مسلسل خاص جدا. 

كانت آخر أعمال درة المعروضة هو مسلسل علي كلاي والذي تألقت من خلاله في شخصية جديدة عليها تماما حصلت عنها إشادات الجماهير والنقاد. 

وتلعب درة في الفيلم دور «فاطمة»، نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حلمها يتحول إلى كابوس بعد زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، لتعيش مأساة إنسانية تكشف من خلالها عن معاناة نساء كثيرات.

الفنانة درة انستجرام صور درة

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