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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوزيه مورينيو: لا أتخيل حياتي بدون كرة القدم وسأستمر لـ 10 سنوات أو أكثر

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، مُشددًا على رغبته في مواصلة العمل داخل كرة القدم لسنوات طويلة، مؤكدًا أن اللعبة تمثل جزءًا أساسيًا من حياته.

وقال «مورينيو»، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا يستطيع تخيل اليوم الذي سيتوقف فيه عن ممارسة كرة القدم، مشيرًا إلى إمكانية استمراره في العمل لمدة 10 سنوات أخرى وربما أكثر.

وأضاف المدير الفني لريال مدريد: «لا أستطيع حتى تخيل اليوم الذي سأتوقف فيه عن كرة القدم. سأقول 10 سنوات أخرى، وربما أكثر. كرة القدم ممتعة، كانت وستظل كذلك».

وتابع “مورينيو”، متحدثًا عن طموحاته المستقبلية: «أريد الفوز بالمزيد من الألقاب، أريد الفوز بألقاب جديدة، وأريد تكرار الألقاب»، مؤكدًا أن تحقيق البطولات يظل أحد أهم أهدافه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن أجواء الملاعب تمثل عالمه الحقيقي، قائلًا: «عالمي هو أن أمشي داخل ملعب كرة قدم أمام 50 ألفًا أو 90 ألف مشجع، وسبق أن لعبت أمام 100 ألف.. هذا هو عالمي».

واختتم مورينيو حديثه بالتأكيد على قوة ارتباطه بكرة القدم، قائلًا: «من دون كرة القدم، سيكون هناك شيء غير مكتمل بداخلي».

جوزيه مورينيو مورينيو ريال مدريد

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