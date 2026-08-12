خديجة أكباش: محمد صلاح أصبح ابني الرابع .. ونحلم ببطولة مع «طرابزون»

كشفت خديجة أكباش، بطلة الإعلان الترويجي لانتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، عن تفاصيل جديدة بشأن علاقتها بالنجم المصري وكواليس مشاركتها في الإعلان الذي حظي باهتمام كبير في تركيا.

وقالت أكباش، خلال تصريحات لبرنامج «من القاهرة» عبر قناة «أون سبورت ماكس» مع الإعلامي كريم رمزي، إن صلاح ترك لديها انطباعًا خاصًا منذ اللقاء الأول، مؤكدة أن علاقتها به أصبحت أقرب إلى علاقة الأم بأحد أبنائها.

وأضافت: «لدي ثلاثة أبناء، ومحمد صلاح أصبح الرابع بالنسبة لي، أحبه مثل أولادي تمامًا، وشعرت من اللحظة الأولى بأنه قريب مني للغاية».

وتحدثت أكباش عن كيفية اختيارها للمشاركة في الإعلان، موضحة أن إدارة طرابزون سبور تواصلت معها عقب وصول صلاح إلى النادي، لتكون هذه التجربة أول ظهور لها في إعلان تلفزيوني.

وأشارت إلى أن أحد المسئولين في منطقة طرابزون، والذي تربطه علاقات بإدارة النادي، كان صاحب فكرة ترشيحها للمشاركة في الإعلان، قبل أن يتم الاتفاق معها بشكل رسمي.

وأكدت أكباش أن عائلتها من مشجعي طرابزون سبور، مشيرة إلى أن انضمام صلاح للفريق جعل الأجواء أكثر حماسًا داخل المدينة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أمنيتها في أن ينجح صلاح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة، قائلة إن جماهير طرابزون أصبحت تحلم بالتتويج بالألقاب مع النجم المصري.