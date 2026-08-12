شمس البارودي تفتح النار على مُنتقدي أفلامها : «مركّزين معايا ليه .. كفاية غيرة وغل»

وجّهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة إلى مُنتقدي فيلمها مع المخرج الراحل صلاح أبو سيف، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربة عن استيائها من بعض التعليقات التي طالت العمل.

وقالت شمس البارودي في رسالتها: «لمرضى النفوس المعلقين على فيلمي مع صلاح أبو سيف، شوفوا السكرية على قناة سيما واللي بيتعمل فيه من موضوع وفنانات، معلقين معايا أنا بس».

وأضافت الفنانة المعتزلة منتقدة ما وصفته بحالة من الغيرة والغل تجاهها، قائلة: «يا كمية غيرة وغل ليه؟».

وتأتي رسالة شمس البارودي في إطار ردها على الانتقادات التي وجهها إليها بعض المتابعين بشأن الفيلم الذي جمعها بالمخرج الكبير صلاح أبو سيف، مؤكدة رفضها لما اعتبرته استهدافًا شخصيًا لها دون النظر إلى العمل وسياقه الفني بشكل كامل.

آخر أعمال شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على بعض القضايا أو المناسبات.

رحيل حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا أحد أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.