أحمد غزي يكشف لـ«صدى البلد» كواليس العودة للبطولة السينمائية بـ«محمود التاني»: تجربة كوميدية اجتماعية مختلفة|فيديو

يعود النجم أحمد غزي إلى البطولة السينمائية من جديد من خلال فيلم «محمود التاني»، في تجربة مختلفة تحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، ويقدم خلالها شخصية جديدة ومغايرة لما ظهر به من قبل.

وقال أحمد غزي في حوار خاص لـ«صدى البلد» إنه سعيد للغاية بالعودة إلى السينما من خلال فيلم «محمود التاني»، مؤكدًا أن التجربة مختلفة ومميزة، وتحمل العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

في البداية.. حدثنا عن شخصية محمود التي تقدمها في فيلم «محمود التاني»؟

أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «محمود»، الذي يتعرض لعدد من المواقف والمفارقات، ويعيش قصة حياة شخص آخر يحمل اسم «محمود» أيضًا، وهو ما يضعه في العديد من المواقف المختلفة والكوميدية التي تتوالى خلال الأحداث.

ومن صاحب فكرة الرقصة التي قدمتموها على أغنية «بيان هام» من فيلم «محمود التاني»؟

كلنا أصحاب فكرة الرقصة، وقمنا بتأليفها وتنفيذها، وبعد ذلك عملنا عليها عددًا من الفيديوهات ونشرناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن سعداء جدًا بتفاعل الجمهور مع الأغنية والفيديوهات، وقيام الجمهور بتقديم الرقصة نفسها والتفاعل معها.

بما أنك في الفيلم تعيش قصة حياة شخص آخر، إذا أتيحت لك الفرصة لتعيش حياة أحد نجوم الزمن الجميل، فمن تختار؟

أتمنى أن أعيش حياة النجم الكبير أحمد زكي، لأنه نجم كبير وقدير، والراحل أحمد زكي، الله يرحمه، كان قدوة ومثلًا أعلى بالنسبة لي. فإذا كنت سأعيش حياة شخص آخر، فسأختار أن أعيش قصة حياة أحمد زكي.

وماذا عن أعمالك المقبلة؟

أحضر العديد من المفاجآت للجمهور، ودائمًا أسعى إلى التنوع في اختيار أدواري، وأتمنى أن أقدم خلال الفترة المقبلة أعمالًا مختلفة تنال إعجاب الجمهور.

كيف تصف كواليس التعاون بينك وبين كوزبرا، خاصة أن «محمود التاني» هو التعاون الثاني بينكما بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة أفلام «الحريفة»؟

أنا سعيد جدًا بالتعاون مع كزبرة ، وهناك كيمياء كبيرة بيننا، وأرى أن «محمود التاني» تجربة شبابية مختلفة، وأنا سعيد جدًا بالعمل مع كل صناع الفيلم وجميع الأبطال المشاركين فيه.

ويُذكر أن فيلم «محمود التاني» من بطولة أحمد غزي، كزبرة، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجانا الأشقر، وإنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/x2SxPgHC1LM?si=GlcjDLPwiJiyIFhy