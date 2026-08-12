لا نضمن العدالة.. «العفو الدولية» تطالب بإلغاء حكم إعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر

أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لحكم الإعدام الغيابي الصادر بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، محذرة من أن المحاكمات الغيابية وأحكام الإعدام لا تنسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية.



ودعت العفو الدولية في بيان لها إلى إجراء المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية بمشاركة الضحايا، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما طالبت بإلغاء المحاكمات الغيابية، وتجريم الجرائم المشمولة بالقانون الدولي في التشريعات السورية، وإجراء إصلاح قضائي شامل.



وأوضحت أنه يجب أن تشكّل ملاحقة المسؤولين قضائيًا عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال عهد الأسد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا، وينبغي أن تُجرى هذه الملاحقات أمام محاكم مدنية عادية، بمشاركة الضحايا ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.