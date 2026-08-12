شتمها بالإنجليزية.. فاطمة ناعوت توثّق تعرّضها للسب بألفاظ خارجة من شاب

وثّقت الكاتبة فاطمة ناعوت تعرّضها للسبّ والإساءة من أحد الشباب، بعدما وجه إليها ألفاظًا خارجة باللغة الإنجليزية عقب صدامه لسيارتها.

وشاركت فاطمة ناعوت تفاصيل الواقعة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً تعرضها لموقف وصفته بالمسيء، أثناء عودتها من عزاء شهداء التجمع، حيث قام بسبها بعد صدام سيارتها.

وعلقت فاطمة ناعوت على الواقعة وقالت: “⁨أعتذر عن الكلمة المسيئة، التي وردت على لسان الشخص المسيء في الفيديو⁩.. لم تعد لدينا نبالة ثقافة الاعتذار، بكل أسف. التطاول صار سهلا، والشعور بالخطأ غدا مستحيلا”.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبر عدد منهم عن رفضهم لاستخدام الألفاظ الخارجة والإساءة للآخرين.