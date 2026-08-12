الهلال الأحمر المصري: وجهنا فرقًا للدعم النفسي ومساندة أسر ضحايا حادث الإسماعيلية

أكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر المصري رصدت وقوع حادث تصادم سيارتي نقل عمال بطريق "الدواويس" بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية منذ اللحظات الأولى.

وأشارت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، تم توجيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بشكل فوري إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، وكذلك الأماكن التي نُقلت إليها جثامين الضحايا، لتقديم الدعم النفسي والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدمت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا حادث التصادم الذي شهدته مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تحرك الهلال الأحمر المصري تم من خلال 3 فرق رئيسية

وأوضحت أن تحرك الهلال الأحمر المصري تم من خلال 3 فرق رئيسية، يأتي في مقدمتها فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، التي تولت تقديم المساعدة اللازمة خلال اللحظات والساعات الأولى من وقوع الحادث.

وأضافت الدكتورة آمال إمام، أن الفريق الثاني هو فريق الدعم النفسي الاجتماعي، الذي تواجد في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين لتلقي الرعاية الطبية، إلى جانب تواجده في الأماكن التي نُقلت إليها الجثامين، لمساندة الأسر والوقوف إلى جوارهم في هذا الظرف الإنساني الأليم.

وأشارت إلى وجود فريق ثالث في عدد من المستشفيات، لمتابعة وتقييم احتياجات الأسر المتضررة، والعمل على ضمان تقديم المساندة اللازمة لهم خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أنه تم توجيه فرق إلى القرى التي تستعد لاستقبال جثامين الضحايا وإقامة مراسم الدفن، موضحة أن جهود الهلال الأحمر لم تقتصر على فرق الإسماعيلية فقط، وإنما شملت فرقًا من القاهرة والمحافظات المجاورة، للتواجد إلى جانب الأسر ومرافقتهم خلال هذا الظرف الإنساني العصيب.

وشددت على أن دور الهلال الأحمر المصري في هذا التوقيت يتمثل في الوقوف جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية، من خلال الدور الإنساني والتطوعي الذي يضطلع به.

ولفتت إمام إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري مدربة على تقديم الإسعاف النفسي الأولي خلال أوقات الطوارئ، موضحة أن تواجد أفراد الفرق إلى جانب المتضررين وأسرهم لا يقتصر على تقديم الدعم المادي أو اللوجستي، وإنما يشمل أيضًا التعامل مع ما وصفته بـ«الجروح غير المرئية».

وأوضحت أن المقصود بالجروح غير المرئية هو الآثار النفسية الناتجة عن الحوادث، والتي قد تشمل مشاعر الهلع والفزع والصدمة وغيرها من التداعيات النفسية التي يمكن أن يتعرض لها المتضررون وأسرهم، مؤكدة أهمية تقديم الدعم النفسي لهم بالتوازي مع مختلف أوجه المساندة الإنسانية.