نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن آخر تطورات موقف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وموعد عودته إلى القاهرة للانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك بعت تذاكر الطيران لشيكو بانزا، واللاعب هيوصل يوم السبت الجاي وهينضم للمعسكر».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «مهمة عبدالناصر محمد صعبة أوي الموسم الجاي»، في إشارة إلى صعوبة المهمة المنتظرة للفريق خلال الموسم المقبل.

وكان «شيكو بانزا» قد أجل موعد عودته إلى القاهرة 3 مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع إدارة الزمالك إلى تطبيق لائحة العقوبات عليه بسبب التأخر عن العودة والانضمام إلى التدريبات الجماعية.

استمرار معسكر اعداد الزمالك

ويُواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية، ضمن المعسكر التدريبي المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك خلال المعسكر على تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى العناصر الشابة والصفقات الجديدة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويستعد الزمالك خلال الموسم المقبل للمشاركة في عدد من البطولات المحلية والقارية، حيث ينافس في بطولة الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.