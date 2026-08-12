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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استجابة سريعة لاستغاثة أسرة الطفل.. كيف تمكّنت الداخلية فى تحديد هوية المتهم بخطـ.ـف صغير الشرقية

الطفل
الطفل
مصطفى الرماح

في استجابة أمنية سريعة لاستغاثة أسرة طفل عقب تغيبه بمحافظة الشرقية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم بارتكابها وضبطه، فضلًا عن تحرير الطفل وإعادته إلى أسرته، وذلك بعد ساعات من تلقي البلاغ، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتعامل الفوري مع بلاغات اختفاء الأطفال وسرعة تحديد مرتكبي وقائع استدراجهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أسرة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، عقب اختفائه أثناء لهوه أمام مطعم مملوك لوالدته بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ومع انتشار المقطع، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله، حيث تبين من الفحص أن والدة الطفل، وهي مالكة أحد المطاعم ومقيمة بدائرة القسم، كانت قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بتاريخ 10 أغسطس الجاري، أفادت خلاله بغياب نجلها أثناء وجوده أمام المطعم.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات اختفاء الطفل، من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خيوط الواقعة، وصولًا إلى تحديد الشخص الذي يقف وراء استدراج الطفل.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهم بمحل إقامته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، بالتزامن مع تحرير الطفل وإعادته إلى ذويه، لتنتهي مأساة الأسرة بعد ساعات قليلة من بدء رحلة البحث عن نجلها.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وكشفت اعترافاته عن قيامه باستدراج الطفل بعدما شاهده بمفرده، مستهدفًا استغلاله في أعمال التسول.

وتأتي سرعة ضبط المتهم وتحرير الطفل في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في سرعة التعامل مع البلاغات، خاصة ما يتعلق بوقائع اختفاء الأطفال، والعمل على كشف ملابساتها وتحديد مرتكبيها في أسرع وقت ممكن.

وعقب استكمال الإجراءات، تم تسليم الطفل إلى أسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

استجابة أمنية الشرقية أسرة طفل

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