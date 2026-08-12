"الأرصاد" تحذر من طقس الأربعاء والحرارة المحسوسة تصل لـ 45 بالجنوب

حذر مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة والحرص على شرب كميات كافية من المياه واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

استمرار في ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البلاد تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن الطقس خلال الفترة المقبلة سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، وشديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا ورطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، في حين تسجل على الوجه البحري 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة.



وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الغربية تبلغ 31 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 36 درجة والمحسوسة 40 درجة، وتسجل على شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، في حين تصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من الخميس 13 أغسطس، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس بين 36 و37 درجة مئوية وأن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان يوم الخميس 13 أغسطس 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، وتستقر درجات الحرارة عند المعدلات نفسها يومي الجمعة والسبت 14 و15 أغسطس، قبل أن تنخفض إلى 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة يومي الأحد والاثنين 16 و17 أغسطس.

وأضافت أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح خلال الفترة نفسها بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و36 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد بين 37 و39 درجة، والمحسوسة بين 39 و41 درجة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تتراوح العظمى خلال الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس بين 41 و43 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 42 و44 درجة.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أن الشبورة المائية تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق. وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، وذلك على فترات متقطعة. وفيما يتعلق بنشاط الرياح، قائلة إن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض الشواطئ، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين متر ونصف ومترين، مطالبة المصطافين ورواد الشواطئ بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وأكدت رئيس مركز الاستشعار عن بعد أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة قد تزيد على المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.



وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتراوح نسب الرطوبة العظمى نهارًا بين 35 و40% على القاهرة والوجه البحري، وبين 50 و55% على السواحل الشمالية، وبين 20 و30% على شمال الصعيد، بينما تتراوح بين 10 و15% على جنوب الصعيد، في حين ترتفع ليلًا إلى ما بين 83 و88% على القاهرة والوجه البحري، و90 و96% على السواحل الشمالية.

وناشدت شاكر المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.