قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يكشف مفاجأة صادمة: إيران تهدّد حياتي.. وواشنطن نفذّت خدعة سرية لإنقاذي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا يثق بإيران".. وتطرّق أيضاً إلى اضطراره لتغيير الطائرة عند مُغادرته تركيا الشهر الماضي، وذلك بسبب تهديد إيراني ملموس، مضيفًا "اتبعتُ تعليمات جهاز الخدمة السرية". 


وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة الماضية أنه استقل طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، ونزل منها سراً، ونُقل عبر شاحنة تموين إلى طائرة أخرى، بينما أقلعت الطائرة الرئاسية بدونه، وكانت بمثابة "تمويه"، حيث كانت تقل صحفيين وموظفين من البيت الأبيض.


وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الرئيس ترامب غادر سراً قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت الشهر الماضي في أنقرة بتركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أوحى البيت الأبيض بأن الرئيس الجمهوري كان يسافر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون).

ترامب يكشف مفاجأة صادمة ترامب إيران تهدد حياتي جهاز الخدمة السرية الرئيس الأمريكي تهديد إيراني ملموس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

كشف أثري جديد

الكشف عن 3 مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية

نيافة الأنبا رافائيل

خلي بالكم من المعجزات.. تحذير الأنبا رافائيل من باب يستخدمه الشيطان

الرئيس السيسي : شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله

الرئيس السيسي : شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد