ترامب يكشف مفاجأة صادمة: إيران تهدّد حياتي.. وواشنطن نفذّت خدعة سرية لإنقاذي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا يثق بإيران".. وتطرّق أيضاً إلى اضطراره لتغيير الطائرة عند مُغادرته تركيا الشهر الماضي، وذلك بسبب تهديد إيراني ملموس، مضيفًا "اتبعتُ تعليمات جهاز الخدمة السرية".



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة الماضية أنه استقل طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، ونزل منها سراً، ونُقل عبر شاحنة تموين إلى طائرة أخرى، بينما أقلعت الطائرة الرئاسية بدونه، وكانت بمثابة "تمويه"، حيث كانت تقل صحفيين وموظفين من البيت الأبيض.



وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الرئيس ترامب غادر سراً قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت الشهر الماضي في أنقرة بتركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أوحى البيت الأبيض بأن الرئيس الجمهوري كان يسافر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون).