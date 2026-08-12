موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس والفئات المستحقة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2026، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات الصرف.

وتصرف المستحقات عن شهر أغسطس 2026، بدءًا من منتصف الشهر 15 أغسطس، ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية نحو 18 مليون مواطن ، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.



موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة



وتتيح الوزارة طرق متعددة لصرف مستحقاتهم، منها مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع، منافذ صرف كارت ميزة البنكى.



الفئات المستحقة لمساعدات تكافل وكرامة

ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:

- ذوي الإعاقة.

- الأطفال (أبناء المطلقات بعد زواج الأم، أبناء السجناء، الأطفال المهجورون أو مجهولو النسب).

- المرأة المعيلة (المطلقة، الأرملة، المهجورة، المنفصلة، زوجة نزيل مراكز الإصلاح)، سواء لديها أبناء أو بدون.

- المسنون ممن تجاوزوا 65 عامًا.

- الأسر المعالة مثل أسر المجندين والأسر الفقيرة.