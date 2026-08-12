سباليتي يحسم موقف دوجلاس لويز مع يوفنتوس قبل انطلاق الموسم

وجّه لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، رسالة واضحة بشأن مستقبل البرازيلي دوجلاس لويز، بعدما أبدى المدرب الإيطالي رضاه عن مستوى لاعب الوسط خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

ويبدو أن لويز نجح في إقناع سباليتي بالحصول على فرصة جديدة مع الفريق، بعدما اعتمد عليه المدرب بشكل متكرر خلال المباريات والتدريبات الأخيرة، في محاولة للتعرف على إمكانياته بشكل أكبر قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وقال سباليتي: «سنواصل تقييم الموقف، لكن من المرجح أن يبقى لويز معنا هذا الموسم. منحته فرصة المشاركة بشكل منتظم حتى أتعرف عليه بصورة أفضل».

وأضاف المدرب الإيطالي مشيدًا بقدرات اللاعب: «جودته لا تحتاج إلى إثبات، لكن علينا معرفة الطريقة الأفضل لتوظيفه وتغطية الملعب. يستطيع اللعب إلى جانب لاعب هجومي أو دفاعي، كما يمتلك القدرة على بناء الهجمات وإرسال التمريرات البينية».

وتابع: «إنه لاعب يعرف كيف يتعامل مع الكرة، ولذلك أنا راضٍ عما قدمه حتى الآن»، في إشارة إلى اقتناع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة خلال الموسم المقبل.

وكان لويز قد انضم إلى يوفنتوس قادمًا من أستون فيلا عام 2024 مقابل 51.5 مليون يورو، لكنه لم يحصل على دور أساسي في موسمه الأول، حيث شارك في 27 مباراة فقط، بدأ 6 منها، بإجمالي 877 دقيقة.

وجاءت إشادة سباليتي عقب عودة يوفنتوس إلى الانتصارات في فترة الإعداد، بعدما تغلب على باليرمو بهدفين دون رد، ليعوض خسارته الوحيدة في المباريات التحضيرية أمام إنتر ميلان.