محافظ الإسكندرية يلتقي الصحفيين: رضا المواطن أهم من أموال المستثمر

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أمس، بالصحفيين والإعلاميين، خلال أول لقاء صحفي له منذ توليه مهام منصبه، وذلك بديوان عام محافظة الإسكندرية، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ومديري المكاتب الصحفية بالمحافظة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، ومن قيادات المحافظة الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا سعادته بهذا اللقاء، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في نقل نبض الشارع والتعبير عن آراء المواطنين واحتياجاتهم، باعتبار الصحفيين والإعلاميين من أسرع وأوسع الوسائل وصولًا إلى المواطنين، وأكثرها قدرة على رصد القضايا المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى المكانة التاريخية للإسكندرية في مجال الصحافة والإعلام، موضحًا أن الصحافة المصرية لها جذور راسخة في المدينة، حيث شهدت الإسكندرية انطلاق العدد الأول من جريدة الأهرام، بما يعكس مكانتها باعتبارها إحدى أهم قلاع الصحافة والثقافة في مصر.

وخلال اللقاء، طرح الصحفيون والإعلاميون عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول أبرز الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، من بينها منظومة النظافة، وظاهرة النباشين والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وملف العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، والتوسع العمراني والتكدس السكاني، إلى جانب ما تشهده منطقة كرموز من تدهور في حالة الشوارع والأعمدة والمرافق.

كما تناولت تساؤلات الصحفيين ملف الكثافات الطلابية، وأسباب امتناع محافظ الإسكندرية عن التوقيع بالموافقة على طلبات نقل المدارس فوق الكثافة،

كما أثير خلال اللقاء ملف الشواطئ وحجب رؤية البحر عن المواطنين، ومدى مراعاة حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع بالكورنيش، إلى جانب تساؤلات حول خطط المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأهالي الإسكندرية.

وفي رده على تساؤلات الصحفيين، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وأن الإسكندرية لها نصيب كبير من هذه المشروعات، موضحًا أن مواجهة العشوائيات والتكدس العمراني تتطلب التوسع العمراني المخطط خارج الكتلة السكنية الحالية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع المباني المخالفة القائمة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع مخطط للتوسع العمراني المنضبط شرقًا وغربًا، بما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية والحد من التكدس والامتداد العشوائي، وفتح مجالات جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

وفيما يتعلق بملف النظافة، أكد المحافظ وجود تحديات حقيقية في مستوى النظافة، مشيرًا إلى العمل على حلول عملية ومستدامة، من خلال الاستعانة بشركة المقاولون العرب إلى جانب شركة نهضة مصر، وتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة النباشين وضبط التروسيكلات المستخدمة في جمع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى التعاون مع وزارة البيئة والتعاقد مع الشركات المتخصصة لإنشاء مصانع حديثة لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ومواد ذات قيمة، مؤكدًا تفعيل القوانين المنظمة لجمع القمامة وإلزام المحال التجارية بوضع صناديق للمخلفات أمامها.

كما شدد على أهمية دور الصحافة والإعلام في رفع وعي المواطنين بمنظومة الجمع المنزلي، والتعامل مع سيارات الجمع المخصصة لذلك، مع التنبيه على حراس العقارات بعدم بيع المخلفات للنباشين.

وبشأن تدهور حالة شارع كرموز والأعمدة والمرافق بالمنطقة، أوضح محافظ الإسكندرية أن منطقتي كرموز واللبان ستدخلان مرحلة مهمة من التطوير من خلال برنامج ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحسين الحالة العامة للمنطقة.

محافظ الإسكندرية: لن أوقع فوق الكثافة.. لن آخذ حق طالب لأعطيه لآخر

وفيما يتعلق بملف الكثافات الطلابية، أوضح المحافظ أن امتناعه عن التوقيع بالموافقة على طلبات نقل المدارس فوق الكثافة يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بحقوق الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، مؤكدًا: “لم ولن أوقع فوق الكثافة، لأنني لن آخذ حق طالب لأعطيه لطالب آخر”، مشددًا على أن حل مشكلة الكثافات يجب أن يكون من خلال حلول حقيقية ومستدامة، وليس بزيادة الأعداد داخل الفصول على حساب طالب آخر.

وفيما يخص الشواطئ وحجب رؤية البحر، أوضح محافظ الإسكندرية أنه بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ، نفذت المحافظة اليوم حملة على أحد الكافيهات، وتم التأكيد على عدم تجديد التعاقد الخاص به. وشدد المحافظ على أن رضا المواطن أهم من أموال المستثمر، مؤكدًا عدم تجديد عقود المستثمرين المنتهية، بما يتيح تدريجيًا عودة الشواطئ والكورنيش للمواطنين والاستمتاع برؤية البحر.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية أن هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية والمنتظمة مع الصحفيين والإعلاميين، يتم خلالها استمرار الحوار المباشر وطرح مختلف ملفات العمل التنفيذي، والاستماع إلى رؤى وملاحظات الإعلاميين، مع إتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة أمام وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والتواصل مع المواطنين، ويدعم جهود المحافظة في خدمة أهالي الإسكندرية.