قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي الصحفيين: رضا المواطن أهم من أموال المستثمر

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
أحمد بسيوني

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أمس، بالصحفيين والإعلاميين، خلال أول لقاء صحفي له منذ توليه مهام منصبه، وذلك بديوان عام محافظة الإسكندرية، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ومديري المكاتب الصحفية بالمحافظة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، ومن قيادات المحافظة الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا سعادته بهذا اللقاء، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في نقل نبض الشارع والتعبير عن آراء المواطنين واحتياجاتهم، باعتبار الصحفيين والإعلاميين من أسرع وأوسع الوسائل وصولًا إلى المواطنين، وأكثرها قدرة على رصد القضايا المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى المكانة التاريخية للإسكندرية في مجال الصحافة والإعلام، موضحًا أن الصحافة المصرية لها جذور راسخة في المدينة، حيث شهدت الإسكندرية انطلاق العدد الأول من جريدة الأهرام، بما يعكس مكانتها باعتبارها إحدى أهم قلاع الصحافة والثقافة في مصر.

وخلال اللقاء، طرح الصحفيون والإعلاميون عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول أبرز الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، من بينها منظومة النظافة، وظاهرة النباشين والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وملف العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، والتوسع العمراني والتكدس السكاني، إلى جانب ما تشهده منطقة كرموز من تدهور في حالة الشوارع والأعمدة والمرافق.

كما تناولت تساؤلات الصحفيين ملف الكثافات الطلابية، وأسباب امتناع محافظ الإسكندرية عن التوقيع بالموافقة على طلبات نقل المدارس فوق الكثافة،

كما أثير خلال اللقاء ملف الشواطئ وحجب رؤية البحر عن المواطنين، ومدى مراعاة حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع بالكورنيش، إلى جانب تساؤلات حول خطط المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأهالي الإسكندرية.

وفي رده على تساؤلات الصحفيين، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وأن الإسكندرية لها نصيب كبير من هذه المشروعات، موضحًا أن مواجهة العشوائيات والتكدس العمراني تتطلب التوسع العمراني المخطط خارج الكتلة السكنية الحالية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع المباني المخالفة القائمة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع مخطط للتوسع العمراني المنضبط شرقًا وغربًا، بما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية والحد من التكدس والامتداد العشوائي، وفتح مجالات جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

وفيما يتعلق بملف النظافة، أكد المحافظ وجود تحديات حقيقية في مستوى النظافة، مشيرًا إلى العمل على حلول عملية ومستدامة، من خلال الاستعانة بشركة المقاولون العرب إلى جانب شركة نهضة مصر، وتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة النباشين وضبط التروسيكلات المستخدمة في جمع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى التعاون مع وزارة البيئة والتعاقد مع الشركات المتخصصة لإنشاء مصانع حديثة لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ومواد ذات قيمة، مؤكدًا تفعيل القوانين المنظمة لجمع القمامة وإلزام المحال التجارية بوضع صناديق للمخلفات أمامها.

كما شدد على أهمية دور الصحافة والإعلام في رفع وعي المواطنين بمنظومة الجمع المنزلي، والتعامل مع سيارات الجمع المخصصة لذلك، مع التنبيه على حراس العقارات بعدم بيع المخلفات للنباشين.

وبشأن تدهور حالة شارع كرموز والأعمدة والمرافق بالمنطقة، أوضح محافظ الإسكندرية أن منطقتي كرموز واللبان ستدخلان مرحلة مهمة من التطوير من خلال برنامج ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحسين الحالة العامة للمنطقة.

محافظ الإسكندرية:  لن أوقع فوق الكثافة.. لن آخذ حق طالب لأعطيه لآخر

وفيما يتعلق بملف الكثافات الطلابية، أوضح المحافظ أن امتناعه عن التوقيع بالموافقة على طلبات نقل المدارس فوق الكثافة يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بحقوق الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، مؤكدًا: “لم ولن أوقع فوق الكثافة، لأنني لن آخذ حق طالب لأعطيه لطالب آخر”، مشددًا على أن حل مشكلة الكثافات يجب أن يكون من خلال حلول حقيقية ومستدامة، وليس بزيادة الأعداد داخل الفصول على حساب طالب آخر.

وفيما يخص الشواطئ وحجب رؤية البحر، أوضح محافظ الإسكندرية أنه بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ، نفذت المحافظة اليوم حملة على أحد الكافيهات، وتم التأكيد على عدم تجديد التعاقد الخاص به. وشدد المحافظ على أن رضا المواطن أهم من أموال المستثمر، مؤكدًا عدم تجديد عقود المستثمرين المنتهية، بما يتيح تدريجيًا عودة الشواطئ والكورنيش للمواطنين والاستمتاع برؤية البحر.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية أن هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية والمنتظمة مع الصحفيين والإعلاميين، يتم خلالها استمرار الحوار المباشر وطرح مختلف ملفات العمل التنفيذي، والاستماع إلى رؤى وملاحظات الإعلاميين، مع إتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة أمام وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والتواصل مع المواطنين، ويدعم جهود المحافظة في خدمة أهالي الإسكندرية.

الإسكندرية المحافظ مؤتمر صحفي المستثمر رؤية البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

صحة الشرقية: المرور على 8673 منشأة طبية خاصة وغلق 257 منها خلال عام

ارشيفيه

لم يتحمل فراقها.. شاب يلحق بوالدته عقب وفاتها بالدقهلبة

العثور على جثة بالبحيرة

أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز حادث مـ.قتل مسن داخل منزله في وادي النطرون

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد