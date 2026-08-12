دعاء لـ شهداء حادث الدواويس بالإسماعيلية.. كلمات مؤثرة للمتوفى بالرحمة والمغفرة

بعد وقوع الحاودث المأسوية، وخاصة حادث الدواويس بالإسماعيلية ليس هناك أفضل من ترديد الدعاء للمتوفى في حوادث الطرق، خاصة في لحظات الفقد المفاجئ، رغبة في التخفيف عن أهل الميت وسؤال الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته.

والدعاء للميت بعد الوفاة من أعظم ما يمكن أن يقدمه المسلم لأخيه، ومن الأدعية المستحبة، كما يجوز الدعاء للمتوفى في حادث سيارة أو حادث سير بكل دعاء طيب مشروع وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية.

أفضل دعاء للمتوفى في حوادث الطرق وحادث الدواويس

لا شيء أفضل من ترديد الدعاء شهداء حادث الدواويس بالإسماعيلية في اللحظات وأن يرزق أهلهم الصبر السلوان ومن أفضل أدعية المتوفى:

اللهمّ افرش قبورهن من فراش الجنّة وافسح فيه مدّ أبصارهن .

اللهمّ أبدلهن دورًا خيرًا من دورهن، وأهلًا خيرًا من أهلهن، وادخلهن الجنّة، وأعذهن من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ اجزهن عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ زد من حسناتهن، وتجاوز عن سيئاتهن.

اللهمّ انقلهن من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهم اجعل عن يمينهن نورًا، حتّى تبعثهن آمنين مطمئنًّين في نورٍ من نورك.

اللهمّ اجعل قبورهن روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعلهم حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أعذهن من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبورهن بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

دعاء للميت في حادث سيارة بالرحمة والمغفرة

من المستحب الدعاء لشهداء حادث الدواويس ومن أجمل الأدعية الجامعة أن يقول الداعي:

اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحمهم واسكنهم جنتك.

اللهم ارحم الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده.

ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمه تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني.

اللهم أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وأره مكانهما من الجنة وقل له ادخل من أي باب تشاء برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض .

اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

أدعية نبوية للميت يستحب ترديدها

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

ماذا نقول عند وفاة شخص في حادث سير؟

• اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

• اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابهم.

اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.

• اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

• اللهم أعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

• اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

• اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.