محافظ البحر الأحمر: 14.8 مليار جنيه لتنفيذ 223 مشروعا.. والتوسع في محطات التحلية والإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين بالمحافظة، بحضور السكرتير العام ومدير مكتب المحافظ، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة باحتياجات المواطنين ومستقبل التنمية بمختلف مدن المحافظة.

14.8 مليار جنيه لـ223 مشروعًا تنمويًا وخدميًا

وكشف محافظ البحر الأحمر عن إدراج وتنفيذ 223 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14.8 مليار جنيه، بتمويل من الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة للتوسع في محطات تحلية المياه

وفي ملف الأمن المائي، أوضح البرقي أن المحافظة تنسق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، إلى جانب إنشاء محطات صغيرة بمدينة الغردقة لدعم واستدامة التغذية المائية.

وأشار إلى استمرار التعامل مع الآثار الناتجة عن كسر خط الكريمات، إلى جانب مراجعة تسعير متر المياه، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد المائي بالمحافظة.

كما لفت إلى موافقة وزارة الموارد المائية والري على حفر عدد من الآبار الجوفية بقطاع جنوب المحافظة وقرية الشيخ الشاذلي، لاستخدامها في إقامة محطات تحلية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء البحيرات والسدود وتجميع مياه الأمطار والسيول وإعادة الاستفادة منها.

إسكان اجتماعي جديد بالقصير

وفي قطاع الإسكان، أعلن محافظ البحر الأحمر الموافقة على بدء تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي بمدينة القصير، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين وتيسير حصولهم على السكن المناسب.

وأوضح أن التنسيق مستمر لبدء مشروعات إسكان مماثلة في الغردقة ورأس غارب خلال الفترة المقبلة.

دراسة مرورية ومخططات تفصيلية للمدن

وفي ملف التنظيم العمراني، أعلن البرقي إعداد دراسة مرورية شاملة لتعديل بعض المسارات والاتجاهات داخل المدن، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين الحركة.

كما أكد الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية التي تحدد خطوط التنظيم وعروض الشوارع والارتفاعات المقررة، مع إدراج المرافق والخدمات المختلفة ضمن خطط التطوير، بالتوازي مع تطوير عدد من المناطق وإنشاء حديقة متكاملة وفق تصميمات عصرية.

دعوة للإعلام لدعم منظومة تقنين الأراضي

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ البحر الأحمر أهمية الدور الذي يقوم به الصحفيون ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ونقل المعلومات وتعزيز الشفافية، داعيًا إلى تكثيف التوعية بشأن منظومة تقنين أوضاع الأراضي وحث المواطنين على الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها الدولة، بما يحافظ على حقوقهم ويدعم استقرار الملكيات.