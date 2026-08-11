التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

قدم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعيـ التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .



وقال أيمن عبد الموجود في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بمجرد إخطارنا بالحادث وجهت وزيرة التضامن مديرية التضامن الاجتماعي بالتحرك الفوري نحو موقع الحادث ومتابعة الموقف ".

وأكمل أيمن عبد الموجود :" تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين"، مضيفا:" تنفيذا للتوجيهات الرئاسية قررت وزارة التضامن مضاعفة التعويضات المقدمة لضحايا حادث الإسماعيلية".

ولفت أيمن عبد الموجود :" تنسيق بين وزارة التضامن ووزارة الصحة لمتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين وبناء على مدة تلقيهم للعلاج يتم صرف المساعدات العاجلة حسب مدة تلقي العلاج ".

وأكمل ايمن عبد الموجود :" صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية بشكل فوري".

