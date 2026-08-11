محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حادث الدواويس المأساوي | صور

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ميدانيًا حالة المصابين بالحادث والاطمئنان عليهم بمستشفى القصاصين المركزي، وذلك بحضور مها السيد رئيس مركز ومدينة القصاصين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك فور تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

وخلال تفقده للمصابين، استفسر المحافظ عن حالتهم الصحية ودرجات إصابتهم خاصة الأطفال منهم، وأفادت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه فور نقل الحالات للمستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث استُقبِلَت ٢٢ حالة.

وفي السياق ذاته، توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية للمجمع الطبي بالإسماعيلية للاطمئنان على بقية المصابين، وأفاد محمد جبريل رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم استقبال ١٠ حالات إصابة تم التعامل الفوري معها، وجارٍ تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وشدد "حسب الله" على توفير كافة سُبل الرعاية والاهتمام بالمصابين، وعدم السماح بخروج أي مصاب قبل الاطمئنان الكامل على استقرار حالته الصحية، وعدم تسليم أي طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

وأعرب حسب الله عن بالغ حزنه وأساه لضحايا الحادث، مؤكدًا أن تشغيل الأطفال دون السن القانونية يمثل مخالفة صريحة لقوانين حماية الطفل، وموجهًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر، وموافاته بتقرير مفصل على مدار الساعة حتى خروج آخر مصاب بعد تلقي العلاج اللازم.

وتقدم حسب الله بخالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

يُذكر أن الحادث قد وقع في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس الجاري، إثر تصادم سيارتي نصف نقل محملتين بعمالة من بينهم أطفال، بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين أمام محطة كهرباء الشباب، وكانتا تحملان ٤٧ عاملًا، وأسفر الحادث عن وفاة ١٥ حالة فور وقوع الحادث مباشرة وتم نقل الجثامين لمستشفى القصاصين المركزي، وإصابة ٣٢ حالة أخرى، بواقع ٢٢ حالة بمستشفى القصاصين المركزي، و١٠ حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.