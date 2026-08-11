قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراف كولومبيا يفتح معركة دبلوماسية جديدة حول الجولان .. إسرائيل تستعد لتحرك دولي أوسع
الأهلي يحسم مصير أجانب الفريق .. قرار مفاجئ بشأن أشرف داري
الجيش الأمريكي : مروحية للبحرية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة فيلا نوفا بخليج عمان
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزير الصحة في حادث الدواويس الأليم
النائب العام السوري : الآلاف يحاكمون من رموز نظام الأسد .. وسنتواصل مع الإنتربول
الشركة المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر تطبيق "أون سبورت"
الهلال الأحمر يكثف دعمه لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية
يسري البدري : مبكر توجيه الاتهامات في حادث الإسماعيلية .. والنيابة تحقق
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حادث الدواويس المأساوي | صور

محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا حادث تصادم سيارتَي نصف نقل
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا حادث تصادم سيارتَي نصف نقل
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ميدانيًا حالة المصابين بالحادث والاطمئنان عليهم بمستشفى القصاصين المركزي، وذلك بحضور مها السيد رئيس مركز ومدينة القصاصين، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك فور تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

وخلال تفقده للمصابين، استفسر المحافظ عن حالتهم الصحية ودرجات إصابتهم خاصة الأطفال منهم، وأفادت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه فور نقل الحالات للمستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث استُقبِلَت ٢٢ حالة.

وفي السياق ذاته، توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية للمجمع الطبي بالإسماعيلية للاطمئنان على بقية المصابين، وأفاد محمد جبريل رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم استقبال ١٠ حالات إصابة تم التعامل الفوري معها، وجارٍ تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وشدد "حسب الله" على توفير كافة سُبل الرعاية والاهتمام بالمصابين، وعدم السماح بخروج أي مصاب قبل الاطمئنان الكامل على استقرار حالته الصحية، وعدم تسليم أي طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

وأعرب حسب الله عن بالغ حزنه وأساه لضحايا الحادث، مؤكدًا أن تشغيل الأطفال دون السن القانونية يمثل مخالفة صريحة لقوانين حماية الطفل، وموجهًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر، وموافاته بتقرير مفصل على مدار الساعة حتى خروج آخر مصاب بعد تلقي العلاج اللازم.

وتقدم حسب الله بخالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

يُذكر أن الحادث قد وقع في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس الجاري، إثر تصادم سيارتي نصف نقل محملتين بعمالة من بينهم أطفال، بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين أمام محطة كهرباء الشباب، وكانتا تحملان ٤٧ عاملًا، وأسفر الحادث عن وفاة ١٥ حالة فور وقوع الحادث مباشرة وتم نقل الجثامين لمستشفى القصاصين المركزي، وإصابة ٣٢ حالة أخرى، بواقع ٢٢ حالة بمستشفى القصاصين المركزي، و١٠ حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

محافظ الإسماعيلية ركز ومدينة القصاصين رئيس الجمهورية طريق الدواويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ضحية حريق دار السلام

بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

ترشيحاتنا

الأطفال والإنترنت

خبير تكنولوجيا: حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا مسؤولية مشتركة

بسمة وهبة

حادث الإسماعيلية.. يسري البدري: انفجار إطار السيارة مجرد احتمال.. والسرعة الزائدة قيد الفحص

أحمد موسى

أزمة أرض المعادي واليخت بالتجمع.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سحب 38 فدانًا

بالصور

طلاب علمي.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد