وزيرة التضامن ووزير العمل يوجهان بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

ووجّه الوزيران بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية لأسر الضحايا، إلى جانب الإعانات اللازمة للمصابين، وفقًا لحالة كل مصاب وما يحدده التقرير الطبي، وطبقًا للوائح والنظم المعمول بها في وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل.

كما كُلّفت الجهات المختصة بالوزارتين ومديرية العمل بالإسماعيلية بسرعة جمع البيانات والمعلومات الكاملة عن الحادث وأسر الضحايا والمصابين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات صرف المساعدات المستحقة.

وتقدم وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.