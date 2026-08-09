ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الأحد ، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.





سعر سبيكة وزن جرام

سجل سعر السبيكة اليوم الأحد 9-8-2026، وزن جرام في الصاغة المصرية 7190 جنيها.

سعر سبيكة 2.5 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و800 جنيه.

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 9-8-2026، وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة 35 ألفا و500 جنيه.

سعر سبيكة 10 جرام

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد 9-8-2026 بالمصنعية في الصاغة 70 ألفا و900 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرام



ومن بين أنواع السبائك سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 141 ألفا و800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام



ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم الأحد 9-8-2026، بالمصنعية في الصاغة إلى 354 ألفا 500 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 707 آلاف و500 جنيه .

أسعار الذهب اليوم الاحد

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4342 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5241 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5940 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6989 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 48.920 ألف جنيه

خلال تعاملات شهر يوليو 2026، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5%، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاع الذي سجلته أسعار الذهب عالميًا انعكس على السوق المصرية بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى بدء ظهور مؤشرات على عودة حركة الشراء خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن حالة من الترقب سيطرت على السوق خلال فترة تراجع الأسعار، قبل أن يبدأ الطلب في التحسن مع وصول الذهب إلى مستويات منخفضة ثم استئناف صعوده من جديد.

عودة الطلب على الذهب

الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن تحسن الأسعار خلال الفترة الأخيرة شجع المواطنين على العودة تدريجيًا إلى الشراء، موضحًا أن حالة الاطمئنان بدأت تظهر لدى المستهلكين بعدما تبين أن الذهب وصل إلى مستويات الانخفاض القصوى وبدأ في استعادة قيمته.

ولفت إلى أن حركة الطلب أصبحت أكثر وضوحًا في السوق المصرية خلال اليومين الأخيرين، مع متابعة المواطنين لتطورات الأسعار واتجاه المعدن النفيس إلى الصعود مجددًا.

الذهب لا يزال بعيدًا عن قمته التاريخية

وحول مدى اقتراب الذهب من أعلى مستوياته السابقة، أوضح هاني ميلاد أن السعر الحالي لا يزال أقل من القمة التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في وقت سابق من العام.

وأشار إلى أن الذهب سجل أعلى مستوى له عند نحو 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير الماضي، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع متأثرة بتداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن الذهب واصل انخفاضه حتى وصل إلى نحو 4000 دولار للأوقية عند أدنى مستوياته، قبل أن يستعيد عافيته تدريجيًا ويصعد مرة أخرى إلى حدود 4350 دولارًا للأوقية.

الأسبوع المقبل يحسم اتجاه الذهب

وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات العالمية المؤثرة في سوق المعدن النفيس.

وأوضح أن اتجاه الذهب خلال الأسبوع المقبل سيكون محل متابعة دقيقة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن المتغيرات الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن عودة الطلب المحلي بالتزامن مع تحسن الأسعار تعكس تفاعل السوق المصرية بصورة مباشرة مع حركة الذهب العالمية، خاصة مع تغير توقعات المواطنين والمستثمرين بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.