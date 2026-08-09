.9 أشياء تسبب الجفاف سراً بخلاف عدم شرب كمية كافية من الماء

الجسم يفقد الماء باستمرار، سواء عبر العرق الذي بالكاد تلاحظه، أو من خلال التنفس، أو ببساطة لمجرد أنك على قيد الحياة. لذا، فإن الاعتقاد بأن الشعور بالعطش لا يعني سوى أنك نسيت زجاجة الماء ليس هو القصة الكاملة؛ فهناك العشرات من الأطعمة والمشروبات والعادات المعتادة، وحتى الهواء المحيط بك، يمكن أن تخل بتوازن السوائل في جسمك وتؤدي إلى نقصها.

أسباب الجفاف

إليك تسع طرق خفية وغير متوقعة قد تتسبب في نقص مستويات المياه في جسمك.

التعرق الغزير دون تعويض السوائل

قد يكون التمرين المكثف ممتعاً، لكن كل قطرة عرق تمثل فقداناً لسوائل الجسم. وينطبق الأمر ذاته على قضاء ساعات طويلة في الخارج في يوم دافئ، حتى وإن لم تشعر بأنك تتعرق بغزارة؛ إذ يتسلل الجفاف تدريجياً في مثل هذه الظروف، لذا احرص على الحفاظ على رطوبة جسمك، لا سيما عند التعرق الشديد.

الإفراط في شرب الكحول

قد يتحول ذلك المشروب الواحد في عطلة نهاية الأسبوع -بطريقة ما- إلى ثلاثة مشروبات، ويدفع مستوى ترطيب جسمك الثمن؛ إذ يُجبر الكحول كليتيك على العمل بجهد مضاعف لطرد سوائل تفوق الكمية التي تتناولها. كما أنه يميل إلى تعطيل إشارات العطش لديك بينما تكون منشغلاً بالاستمتاع بوقتك. لذا، إذا كنت تتناول الكحول، فاحرص على موازنة كل مشروب كحولي بكوب من الماء للحفاظ على توازن السوائل في جسمك.

الإفراط في تناول الكافيين

قهوتك الصباحية ليست عدواً لك، لذا لا تقلق بشأن ذلك الكوب الأول؛ فالأمر يختلف عندما تتراكم كميات الكافيين على مدار اليوم. إذ يمكن أن يؤدي الجمع بين القهوة ومشروبات الطاقة والشاي القوي إلى زيادة وتيرة الحاجة لاستخدام المرحاض لدى البعض.

كما أن الجمع بين استهلاك كميات كبيرة من الكافيين وقلة شرب الماء يُعد سبباً خفياً للإصابة بالجفاف. لا ضير في تناول الكافيين بكميات معتدلة، ولكن احرص على ألا تجعله بديلاً كلياً عن الماء.

تناول الأطعمة شديدة الملوحة

إن تناول كيس من رقائق البطاطس (الشيبس) أو أي طعام مالح يدفعك فوراً للبحث عما يروي عطشك، وهناك تفسير علمي دقيق لذلك؛ فارتفاع نسبة الصوديوم يرفع مستويات الملح في الدم، مما يجعل جسمك بحاجة إلى كميات إضافية من الماء لتحقيق التوازن. والملح لا يسحب الماء من جسمك بشكل مباشر، بل إن النظام الغذائي الغني بالملح يزيد من احتياجك للماء، وإذا لم تزوّد جسمك بالقدر الكافي منه، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى الإصابة بالجفاف.

الإصابة بالحمى

تتسبب الحمى في فقدان الجسم للسوائل بطريقتين في آن واحد: التعرق وتسارع وتيرة التنفس. لذا، من الضروري الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم لتعويض ما يُفقد منها بسرعة، لا سيما إذا استمرت الحمى لأكثر من يوم واحد؛ إذ يُعد تناول الماء على دفعات صغيرة وبشكل منتظم أكثر أهمية بكثير من تجرع كوب كبير دفعة واحدة بين الحين والآخر.