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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 بذور تناولها بانتظام لتحسين صحة القلب

صحة القلب
صحة القلب
ريهام قدري

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لدعم صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، ويعد إدخال بعض البذور إلى النظام الغذائي اليومي من الخيارات البسيطة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

 فهذه البذور تحتوي على ألياف، وأحماض دهنية صحية، ومضادات أكسدة تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي 5 بذور ينصح بتناولها بانتظام لدعم صحة القلب:

بذور الكتان
تُعد بذور الكتان من أغنى المصادر النباتية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما ينعكس إيجابا على صحة القلب.

بذور الشيا
تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف وأوميغا 3، وتساعد في تحسين ضغط الدم وتنظيم مستويات الدهون في الجسم، كما تمنح شعورا بالشبع يدعم التحكم في الوزن.

بذور اليقطين
تتميز بذور اليقطين باحتوائها على المغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، وهي عناصر مهمة لدعم انتظام ضربات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

بذور السمسم
تحتوي بذور السمسم على دهون صحية ومركبات نباتية قد تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، كما تساهم في تعزيز صحة الشرايين عند تناولها باعتدال.

بذور دوار الشمس
تعد بذور دوار الشمس مصدرا جيدا لفيتامين E والدهون غير المشبعة، والتي تساعد في حماية خلايا القلب من التلف وتقليل الالتهابات.

يمكن إضافة هذه البذور إلى السلطات أو الزبادي أو العصائر أو تناولها كوجبات خفيفة، مع ضرورة الاعتدال في الكمية لتجنب زيادة السعرات الحرارية.

ورغم فوائدها، فإن الحفاظ على صحة القلب يعتمد أيضا على نمط حياة متكامل يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل تناول الدهون المشبعة والسكريات، بالإضافة إلى المتابعة الطبية عند الحاجة.

صحة القلب البذور 5 بذور ينصح بتناولها بانتظام لدعم صحة القلب بذور بصحة القلب

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