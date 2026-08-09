طريقة عمل فتة بالثوم في المنزل بخطوات سهلة وطعم شهي

تعد الفتة بالثوم من الاطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة مع المناسبات والعزومات، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للحصول على طبق غني بالنكهات.

مكونات الفتة بالثوم

- 2 كوب ارز

- 2 رغيف خبز بلدي

- 4 فصوص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة خل

- 2 كوب شوربة

- 2 ملعقة كبيرة سمن او زيت

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- ملح حسب الرغبة

- فلفل اسود حسب الرغبة

- رشة كمون

طريقة عمل الفتة بالثوم

في البداية يقطع الخبز الى قطع صغيرة، ثم يوضع في صينية ويدخل الفرن حتى يتحمص ويصبح مقرمشا.

يغسل الارز جيدا، ثم يوضع في حلة مع قليل من السمن او الزيت، ويضاف اليه الماء او الشوربة والملح، ويترك حتى ينضج تماما.

لتحضير صلصة الثوم، يوضع القليل من السمن في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب حتى يصبح ذهبيا، وبعدها يضاف الخل مع التقليب.

تضاف صلصة الطماطم الى خليط الثوم والخل، ثم يضاف القليل من الشوربة والملح والفلفل والكمون، ويترك الخليط على النار لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات.

في طبق التقديم، يوضع الخبز المحمص في القاع، ثم يضاف اليه قليل من الشوربة حتى يتشربها، وبعدها توضع طبقة من الارز.

يضاف صوص الثوم والخل والطماطم على الوجه، وتقدم الفتة ساخنة ويمكن تقديمها بجانب اللحمة او الدجاج حسب الرغبة.

سر نجاح الفتة بالثوم

يفضل تحميص الخبز جيدا حتى يحتفظ بقوامه ولا يتحول الى عجينة عند اضافة الشوربة، كما يجب عدم الافراط في كمية الشوربة حتى تظل الفتة متماسكة ولذيذة.