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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 استقر، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدولار اليوم الأحد 9-8-2026، في البنوك ضمن نشرته الخدمية. 


سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.79 جنيه للشراء – 49.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار اليوم 
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.74 جنيه للشراء و  49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 


سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و  49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
 

سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 
 

سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة  49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في التجاري الدولي  49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي الأول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري بنك مصر

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