محافظ أسيوط: رفع أكثر من 50 طنا من المخلفات والتراكمات بقرى مركز ساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال اليومية بالشوارع والميادين ومداخل القرى، ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على البيئة وتحسين مستوى النظافة العامة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف القرى والمناطق التابعة للمركز، بمتابعة عواطف درويش نائب رئيس المركز، حيث أسفرت الأعمال عن رفع أكثر من 50 طنًا من المخلفات والتراكمات، إلى جانب تفريغ الحاويات وصناديق القمامة من الشوارع والميادين العامة، ورفع المخلفات من أمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى، ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع تجمعات القمامة والمخلفات، مع تكثيف الحملات بالمناطق ذات الكثافات السكانية والطرق الرئيسية ومداخل القرى، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، والارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الاستفادة من إمكانات ومعدات الحملات الميكانيكية التابعة للمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، في تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين مستوى الطرق الداخلية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع الدفع بالمعدات اللازمة، والتي تشمل اللوادر والجليدرات والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، لضمان سرعة التعامل مع المخلفات والتراكمات وتحقيق أعلى معدلات النظافة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بتراكم القمامة بالشوارع والميادين، ورفعها بصورة دورية ومنتظمة.