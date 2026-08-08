محافظ أسيوط: استمرار أعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرية بني شقير بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق والشوارع بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بنطاق المركز، حيث جرى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للشوارع الرئيسية والفرعية بقرية بني شقير باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والجليدر، بهدف تحسين حالة الطرق غير المرصوفة، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وذلك تحت إشراف صديق بكر رزق رئيس الوحدة المحلية بقرية بني شقير.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال التمهيد والتسوية تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والحد من معوقات الحركة، وتحسين المظهر العام للقرى، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير الريف المصري.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، والاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.