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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: جوى رومانى تحصد فضية وبرونزية بطولة العرب للشطرنج تحت 18 عامًا بمشاركة 17 دولة

جوى رومانى تحصد فضية وبرونزية بطولة العرب للشطرنج تحت 18 عامًا بمشاركة 17 دولة
جوى رومانى تحصد فضية وبرونزية بطولة العرب للشطرنج تحت 18 عامًا بمشاركة 17 دولة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الرياضة الأسيوطية تواصل تحقيق الإنجازات المشرفة في مختلف المحافل الرياضية، مشيدًا بالإنجاز المتميز للاعبة جوى رومانى، بعد نجاحها في حصد ميداليتين، فضية وبرونزية، خلال مشاركتها في بطولة العرب للشطرنج تحت 18 عامًا 2026، التي أقيمت بالقاهرة في أغسطس الجاري، بمشاركة 17 دولة عربية.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس ما تزخر به أسيوط من مواهب رياضية واعدة في مختلف الألعاب، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المتميزين والموهوبين وتشجيعهم على مواصلة التفوق وحصد البطولات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل المحافظة ومصر بصورة مشرفة في البطولات العربية والأفريقية والدولية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن اللاعبة جوى رومانى تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات الرياضية، حيث سبق لها التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العرب للشطرنج للسيدات تحت 20 سنة عام 2025، والتي أقيمت بالمغرب، إلى جانب حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشباب في الشطرنج عام 2024 بجنوب أفريقيا، فضلًا عن تحقيقها العديد من المراكز المتقدمة في البطولات المحلية، بما يؤكد موهبتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج متميزة.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة للاعبة وأسرتها ومدربيها، وكذلك لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بما تبذله المديرية من جهود في دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين، ومتمنيًا للاعبة مواصلة مسيرة النجاح والتتويج بالمزيد من البطولات، ورفع اسم أسيوط ومصر عاليًا في المحافل الرياضية العربية والأفريقية والدولية.

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