عاجل.. موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سيعلن مساء غدٍ الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني للتسجيل بها، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية.

ومن المقرر إعلان هذه النتائج خلال مؤتمر صحفي يحضره الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.