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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة عروس بورسعيد تعيد توكيل نيازي.. وتكشف مفاجأة صادمة: تعرضنا للتضليل

اعادة توكيل نيازي فى قضية عروس بورسعيد
اعادة توكيل نيازي فى قضية عروس بورسعيد
محمد الغزاوى

أعادت أسرة فاطمة ياسر، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، توكيل المحامي الشهير نيازي مصطفى للدفاع عن حقوق ابنتهم، وذلك بعد أن كانت الأسرة قد ألغت التوكيل خلال الفترة الماضية، في تطور جديد ومفاجئ بالتزامن مع استمرار محاكمة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران.

وكانت أسرة فاطمة قد ألغت توكيل المحامي نيازي خلال الفترة الماضية، عقب مطالبته بحق ابنتهم وموقفه من المتهمة، وهو الأمر الذي أثار وقتها حالة من الجدل، وتحدث البعض عن أن إلغاء التوكيل جاء بدافع الحرص على عدم ضياع حق المجني عليها.
 

أسرة عروس بورسعيد تعيد توكيل نيازي.. وتكشف مفاجأة صادمة: تعرضنا للتضليل ونطالب بالقصاص من دعاء

وفي مفاجأة جديدة، قررت الأسرة إعادة توكيل المحامي نيازي مرة أخرى، مؤكدين أنهم تعرضوا للتضليل على مدار الشهور الماضية، وأن هناك من كان يصور لهم أنه يسعى إلى إعادة حق ابنتهم والحصول على القصاص لها، قبل أن تتضح لهم الصورة كاملة وتتأكد الأسرة من حقيقة ما جرى.


وأكدت أسرة فاطمة، عقب مراجعة تفاصيل القضية والتأكد مما تراه حقيقة الواقعة، أنها عادت إلى توكيل المحامي نيازي للمطالبة بحق ابنتهم، مشددين على تمسكهم بتطبيق أقصى عقوبة قانونية على المتهمة دعاء.

وأوضحت الأسرة أنها أصبحت مقتنعة بأن دعاء هي من قتلت ابنتهم فاطمة، وأن مطلبهم خلال الفترة المقبلة هو ظهور الحقيقة كاملة أمام المحكمة، والحصول على أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمة، مؤكدين أن هدفهم الوحيد هو حق فاطمة والقصاص لها.

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