واصلت قطاعات مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المشددة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية

ضبط منتجات فاسدة ومجهولة المصدر بأحد أكبر كافيهات كورنيش بورسعيد

شنّت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين حملة رقابية مكبرة استهدفت أحد أكبر المطاعم والكافيهات المطلة مباشرة على الكورنيش، للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المُقدّمة للرواد.

وقد قادت الحملة هايدي جهاد مدير إدارة التجارة الداخلية، و سحر الجمل كبير المفتشين، بالتنسيق مع نهى زكريا الفقيري مدير إدارة الحوكمة.

و أسفر التفتيش عن ضبط كميات متنوعة من المنتجات (تشيز كيك، مولتن كيك، شاي، بندق وقطع بندق، لبن مكثف، قهوة، بسكويت بالكراميل، معجون عصير أفوكادو، ومشروبات متنوعة).

و بالفحص الميداني تبين أن المضبوطات تتنوع مخالفاتها بين منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى خالية تمامًا من تواريخ الإنتاج والبيانات، بالإضافة إلى أصناف لم يقدم المسؤول عنها الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

و تم التحفظ على كافة المضبوطات فورًا وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المنشأة.

ضبط فول منتهي الصلاحية و٦ محاضر لمخابز سياحية بحي المناخ

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين وسط بورسعيد حملاتها الرقابية بنطاق حي المناخ استهدافًا للأسواق والمخابز السياحية، للوقوف على مدى التزامها بالقرارات المنظمة والمواصفات القياسية.

وقد جاءت الحملة بقيادة هيام متولي حسنين مدير إدارة تموين وسط، و مروة مصطفى مفتش أول رقابة تموينية، و علي فراج كبير المفتشين.

و تم ضبط كميات كبيرة من الفول المدمس منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل تداوله، وتم التحفظ على الشحنة.

حيث أسفر التفتيش عن تحرير عدد ٦ محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الالتزام بإنتاج خبز "فينو" مطابق للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بالتوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦م.

هذا وقد تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تأكيدًا على استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لحماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت التجارية بالضوابط الصحية والتنظيمية.