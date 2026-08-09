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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المحكمة تستدعي محمد صلاح بسبب دعوى أتعاب محاماة.. 11 سبتمبر

محمد صلاح
محمد صلاح
رامي المهدي

حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة في دعوى أقامها محاميه السابق عمرو فرج الله، مطالبًا بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية قال إنه قدمها للاعب.

تفاصيل القضية 

وحددت المحكمة صيغة اليمين، التي ينفي فيها صلاح قيام المحامي بهذه الأعمال أو وجود أي مستحقات مالية له. وأكدت أن تخلف صلاح عن الحضور أو امتناعه عن حلف اليمين دون عذر مقبول يُعد نكولًا عنها ويترتب عليه الأثر القانوني المقرر.

وتعود القضية إلى سبتمبر 2025، ويستند المحامي إلى توكيل رسمي صادر له من محمد صلاح عام 2012.

محكمة القاهرة الجديدة محمد صلاح محكمة

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