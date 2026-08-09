لضبط المخالفات.. حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفات والسلع مجهولة المصدر

في اطار تكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمنشآت التجارية لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك.

المنوفية

نجحت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالاشتراك مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، من ضبط كيان مخالف وغير مرخص لتصنيع المواد الغذائية وحلوى المولد، وتم التحفظ على كميات من السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 9 محاضر مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وعدم مطابقة المواصفات والاشتراطات الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاَ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمنشآت التجارية لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

بورسعيد

واصلت قطاعات مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المشددة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية

ضبط منتجات فاسدة ومجهولة المصدر بأحد أكبر كافيهات كورنيش بورسعيد

شنّت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين حملة رقابية مكبرة استهدفت أحد أكبر المطاعم والكافيهات المطلة مباشرة على الكورنيش، للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المُقدّمة للرواد.

وقادت الحملة هايدي جهاد مدير إدارة التجارة الداخلية، و سحر الجمل كبير المفتشين، بالتنسيق مع نهى زكريا الفقيري مدير إدارة الحوكمة.

وأسفر التفتيش عن ضبط كميات متنوعة من المنتجات (تشيز كيك، مولتن كيك، شاي، بندق وقطع بندق، لبن مكثف، قهوة، بسكويت بالكراميل، معجون عصير أفوكادو، ومشروبات متنوعة).

وبالفحص الميداني تبين أن المضبوطات تتنوع مخالفاتها بين منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى خالية تمامًا من تواريخ الإنتاج والبيانات، بالإضافة إلى أصناف لم يقدم المسؤول عنها الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات فورًا وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المنشأة.

ضبط فول منتهي الصلاحية و٦ محاضر لمخابز سياحية بحي المناخ

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين وسط بورسعيد حملاتها الرقابية بنطاق حي المناخ استهدافًا للأسواق والمخابز السياحية، للوقوف على مدى التزامها بالقرارات المنظمة والمواصفات القياسية.

وجاءت الحملة بقيادة هيام متولي حسنين مدير إدارة تموين وسط، و مروة مصطفى مفتش أول رقابة تموينية، و علي فراج كبير المفتشين.

وتم ضبط كميات كبيرة من الفول المدمس منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل تداوله، وتم التحفظ على الشحنة.

وأسفر التفتيش عن تحرير عدد 6 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الالتزام بإنتاج خبز "فينو" مطابق للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بالتوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦م.

وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تأكيدًا على استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لحماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت التجارية بالضوابط الصحية والتنظيمية.

أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، لإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، وحماية المواطنين من كافة صور الغش التجاري والتلاعب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية، بقيادة أحمد عبد الفضيل، مدير الإدارة، والدكتور حسام سيد حسن، مفتش هيئة سلامة الغذاء بالقوصية، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية والمستودعات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وضبط المخالفات ومواجهة أي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة القوصية، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، وعدم مطابقة المنتجات للاشتراطات والمواصفات، فضلًا عن استخدام مواد محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفقًا للإجراءات المتبعة.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، أو تتعلق بتداول أو تصنيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يحقق الردع ويحافظ على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المعلنة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية أو محاولات للاتجار غير المشروع وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.