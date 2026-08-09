باستثناء بنكين.. ارتفاع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك

الأحد 09/أغسطس/2026 - 01:40 م 8/9/2026 1:40:41 PM

ارتفع سعر صرف الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر ما عدا مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس .

ورغم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلا أنه ظل تحت مستوى الـ 50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية



البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في الأهلي الكويتي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في بنك نكست: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.

بنك مصر



سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في التعمير والإسكان 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البركة 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في العقاري المصري العربي: 49.74 جنيه للشراء – 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في أبوظبي الأول 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في التنمية الصناعية: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بيت التمويل الكويتي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع..



سعر الدولار اليوم في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في الكويت الوطني 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.

