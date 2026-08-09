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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باستثناء بنكين.. ارتفاع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر صرف الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر ما عدا مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس .

ورغم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلا أنه ظل تحت مستوى الـ 50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم


سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية
 

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في الأهلي الكويتي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الآن 

 

سعر الدولار اليوم في بنك نكست: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.

 بنك مصر
 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.75 جنيه للشراء  49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في التعمير والإسكان 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البركة 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في العقاري المصري العربي: 49.74 جنيه للشراء – 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في أبوظبي الأول 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في التنمية الصناعية: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
 


سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بيت التمويل الكويتي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع..


سعر الدولار اليوم في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في الكويت الوطني 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار بنك مصر

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