باستثناء بنكين.. ارتفاع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك

ارتفع سعر صرف الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر ما عدا مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس .
ورغم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلا أنه ظل تحت مستوى الـ 50 جنيها.
أسعار الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في الأهلي الكويتي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الآن
سعر الدولار اليوم في بنك نكست: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في التعمير والإسكان 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البركة 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في العقاري المصري العربي: 49.74 جنيه للشراء – 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في أبوظبي الأول 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في التنمية الصناعية: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بيت التمويل الكويتي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع..
سعر الدولار اليوم في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في الكويت الوطني 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.