تحدي جديد لـ أيباد!.. موتورولا تطلق Moto Pad 70 ببطارية ضخمة وقلم مجاني في العلبة

أعلنت شركة موتورولا (Motorola) رسمياً عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد "Moto Pad 70" العامل بنظام أندرويد ، وموجّهةً إياه كخيار مثالي لتعزيز الإنتاجية اليومية وتلبية احتياجات الترفيه واستهلاك الوسائط ويأتي الهاتف مع ميزة تنافسية تتمثل في إرفاق قلمها الذكي داخل علبة الشراء.

مواصفات جهاز "Moto Pad 70"

أما عن أبرز مواصفات جهاز "Moto Pad 70" اللوحي الجديد فهي كالتالي:

الشاشة والصوت

تم تزويد الجهاز بشاشة LCD ضخمة مقاس 12.1 بوصة تقدم دقة وضوح ممتازة تبلغ 2.5K (2560 × 1600 بكسل).

تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز، وتغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، مع ذروة سطوع تصل إلى 800 شمعة/م². ولتجربة ترفيهية متكاملة، يضم التابلت نظاماً صوتياً مكوناً من 4 سماعات ستيريو تدعم تكنولوجيا "Dolby Atmos".

جهاز "Moto Pad 70" اللوحي

الأداء والعتاد

يعمل التابلت بمعالج "MediaTek Dimensity 6400"، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X. ويتوفر بخيارين من سعة التخزين الداخلي (UFS 2.2) هما 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى 2 تيرابايت.

البطارية والشحن

يحمل الجهاز بطارية ضخمة جداً بسعة 10,200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، وتتضمن علبة الهاتف شاحناً متطوراً بقدرة 68 واط.

نظام التشغيل والدعم

ينطلق Moto Pad 70 بنظام التشغيل الأحدث Android 16، مع التزام الشركة بتقديم تحديثين رئيسيين للنظام (ليصل إلى Android 18)، مع استمرار التحديثات الأمنية حتى عام 2030. كما يدعم ميزة "Smart Connect" للاتصال السلس وتبادل الملفات وعكس الشاشة مع حواسيب ويندوز وهواتف موتورولا.

التصميم والاتصال

يتمتع الجهاز بهيكل نحيف بسمك 6.29 ملم ووزن 530 غراماً، وحاصل على معيار IP52 لمقاومة رذاذ الماء الخفيف. ويتوفر بلون فريد وحصري معتمد من Pantone يُدعى "Sea Angel"، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والواي فاي 5، والبلوتوث 5.4.

الملحقات والإنتاجية

يضم الصندوق قلم "Moto Pen" الذكي الذي يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط، وتقنيات كشف الميل ورفض راحة اليد (Palm Rejection)، بينما تتيح الشركة غطاء لوحة مفاتيح مغناطيسياً يُباع منفصلاً لتحويل الجهاز إلى حاسوب محمول.

الأسعار والتوافر في الأسواق



أكدت الشركة أن جهاز "Moto Pad 70" سيكون متاحاً للشراء بدءاً من 15 أغسطس بالأسعار التالية:

نسخة 128 جيجابايت: بسعر 33,999 روبية هندية.

نسخة 256 جيجابايت: بسعر 36,999 روبية هندية.