موتورولا تقلب الموازين.. تسريب مواصفات Moto G Max ببطارية تكفي 3 أيام متواصلة

اقترب الموعد الرسمي للكشف عن أحدث إصدارات شركة موتورولا (Motorola) ضمن سلسلتها الشهيرة "Moto G"، حيث رُصد هاتف Moto G Max و أعطت التسريبات نظرة تفصيلية شاملة حول التصميم والمواصفات قبل الإطلاق الرسمي.

ووفقًا للمعلومات المدرجة على المنصة، من المقرر طرح الهاتف رسميًا في أغسطس الجاري.

ميزات هاتفMoto G Max

أبرز المواصفات الفنية والميزات القادمة في هاتف Moto G Max:

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة ذات دقة FHD+ مقاس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1050 شمعة/م² بتقنية HBM، مدعومة بميزة "Water Touch 2.0" التي تضمن استجابة الشاشة للمس حتى عند تبللها بالماء.

الأداء والذاكرة: يعمل الجهاز بمعالج "Snapdragon 6s Gen 4"، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 18 جيجابايت عبر تقنية "RAM Boost" (التي تدمج الذاكرة الفعلية بالافتراضية)، مع اعتماده على ذاكرة LPDDR5X ووحدة تخزين من نوع UFS 3.1 فائقة السرعة.

مواصفات هاتف Moto G Max

القدرات التصويرية: يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بمستشعر "Sony LYTIA 600" بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

البطارية والتحمل: ينفرد الهاتف ببطارية ضخمة مصنعة من مادة "السيليكون والكربون" بسعة 7000 مللي أمبير، تزعم الشركة أنها توفر طاقة تكفي للاستخدام الفعلي لمدة ثلاثة أيام، مع دعمها لـ 1000 دورة شحن كاملة دون خسارة كفاءتها.

النظام والتحديثات: سيصل الهاتف بنظام تشغيل Android 16 مثبتًا مسبقًا، وتتعهد موتورولا بتقديم تحديثين رئيسيين للنظام وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية المستمرة.

المتانة والتصميم: تم تزويد الهاتف بجسم متين حائز على شهادة المقاومة العسكرية MIL-STD 810H، ومعيار حماية IP64 ضد الغبار والماء، وطبقة زجاج "Corning Gorilla Glass Ceramic"، ويتميز بتصميم ذي إطار مسطح بلمسة ساتانية وألوان معتمدة من "Pantone" تشمل الأزرق، الرمادي الداكن، والوردي.

الصوتيات: يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية "Dolby Atmos"، مع الحفاظ على منفذ سماعات الرأس التقليدي مقاس 3.5 ملم.

ولم تفصح التسريبات أو القوائم الحالية عن خطة الأسعار الرسمية أو مواعيد توافر الهاتف في بقية الأسواق العالمية، وهو ما سيتم الكشف عنه رسميًا خلال الحدث المرتقب في 14 أغسطس الحالي.