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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قامة وطنية ودبلوماسية.. سفير عُمان بالقاهرة ناعيا دياب اللوح

صورة تجمع سفير سلطنة عُمان والسفير دياب اللوح
صورة تجمع سفير سلطنة عُمان والسفير دياب اللوح
الديب أبوعلي

تقدم عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق، وإلى أسرة الفقيد والأسرة الدبلوماسية، في وفاة المغفور له بإذن الله، دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر.

وأشاد السفير عبد الله الرحبي بمناقب الفقيد ومسيرته الدبلوماسية الحافلة بالعطاء، مؤكداً أنه كان قامة وطنية ودبلوماسية بارزة كرّس حياته لخدمة قضيته العادلة والدفاع عن حقوق شعبه، ودعم العمل العربي المشترك.

ودعا الرحبي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه والشعب الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.

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