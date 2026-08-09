أيام وينتهي المخرج محمد هاني من تصوير حين يكتب الحب

اقترب المخرج محمد هاني من إنهاء تصوير فيلمه حين يكتب الحب حيث تبقت أيام قليلة وينتهي من التصوير ليبدأ مرحلة ما بعد التصوير.

فيلم حين يكتب الحب

ويشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ودرة و معتصم النهار وجميلة عوض، والهام شاهين، وشيري عادل ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج المنتج السعودي نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى.

جدير بالذكر أن فيلم حين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.

أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين، مسلسل سيد الناس، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .