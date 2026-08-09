الشاعر تامر حسين يوجه رسالة شكر للجمهور

حرص الشاعر الغنائى تامر حسين، على توجيه رسالة لجمهوره، وشكرهم بعد دعمه.

وكتب تامر حسين فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «والله أجمل ما فى الرحلة وفى المشوار اللى عشتهُ فى الفن من 2006 لـ 2026.. محبة الناس وإحترامهم وتقديرهم للواحد».

وتابع تامر حسين: «رزق كبير من ربنا سُبحانهُ وتعالىّ لا يُقدر بكنوز المال.. أنا بالصدفة شايف كمية فيديوهات على التيك توك وإنستجرام لناس لا أعرفها ولا تعرفنى ولا عاشرتنى وبتتكلم عن أخلاق الواحد ومواقفه».

وأضاف: «في مليون موقف مع كل زمايلهُ وفعلًا الخير مابيروحش كلُه قاعد وكلهُ مردود..والله نفسى أشكرهم واحد واحد فوق راسي

واختتم تامر حسين منشوره قائلًا: «اللهم لك الحمد والشكر على أكبر نعمة ويارب تديمها عليا ومتشكر لمحبتكم الغالية، وأتمنى أفضل عند حُسن ظنكم إنسانيًا قبل فنيًا وربنا يفرحكم زى ما بتفرحوني».