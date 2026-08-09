مرموش طايح فى أتلتيكو.. قاد السيتي للتقدم بهدفين في دقيقتين| فيديو

واصل الدولي المصري عمر مرموش تألقه مع مانشستر سيتي، بعدما سجل هدفين متتاليين أمام أتلتيكو مدريد، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب سيول كأس العالم في كوريا الجنوبية، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد.

وكان أتلتيكو مدريد قد افتتح التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه الشاب خورخي دومينجيز، البالغ من العمر 16 عامًا، بعدما أطلق تسديدة رائعة منحت الفريق الإسباني التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر مرموش بقوة، وتمكن من إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، ليعيد فريقه إلى المباراة.

ولم ينتظر الدولي المصري طويلًا، حيث عاد بعد دقيقتين فقط وتحديدًا في الدقيقة 59 ليسجل الهدف الثاني له والثاني لمانشستر سيتي، ليقلب النتيجة ويمنح فريقه التقدم على حساب أتلتيكو مدريد.

ويخوض مانشستر سيتي هذه المباراة باعتبارها الودية الأخيرة له قبل بداية الموسم الرسمي، حيث يستعد لمواجهة آرسنال يوم الأحد 16 أغسطس، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

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