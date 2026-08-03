صلاح يقترب من الدوري التركي.. ومرموش باقٍ مع مانشستر سيتي

أكد مصعب صلاح، محلل الكرة العالمية، أن محمد صلاح يقترب بقوة من الانتقال إلى الدوري التركي، رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عمر مرموش أقرب للاستمرار مع مانشستر سيتي من الرحيل.



وقال مصعب صلاح، خلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:"يبدو أن محمد صلاح بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري التركي، عبر بوابة طرابزون سبور، بعقد يمتد لموسمين مقابل مليون يورو سنويًا".



وأضاف:"كان بإمكان صلاح الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لا يزال أمامه العديد من الأرقام القياسية لتحقيقها. كما تلقى عروضًا من الدوري الإيطالي، لكنه رفض تخفيض مطالبه المالية، إلى جانب اهتمام من أتلتيكو مدريد".



وتابع: "يمتلك صلاح أيضًا عروضًا من الدوري السعودي، لكن في ظل السياسة الحالية لصندوق الاستثمارات العامة بشأن الإنفاق، تبدو فرص انتقاله إلى هناك محدودة".



واختتم: "بنسبة كبيرة، سيبقى مرموش في مانشستر سيتي، رغم وجود عروض من توتنهام، إذ يرى الجهاز الفني أنه بديل قوي لإيرلينج هالاند، ما يجعل فرص استمراره أكبر من رحيله".