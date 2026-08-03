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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال قبل الفجر يثير المخاوف.. 4 إجراءات تحميك من الخطر

هزة أرضية
هزة أرضية

أثارت الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين في محافظات مصر قبل فجر اليوم الاثنين حالة من القلق، وسط تساؤلات حول كيفية التصرف الصحيح أثناء وقوع الهزات الأرضية. 

ويؤكد خبراء السلامة أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يقلل من مخاطر الإصابات، خاصة خلال الثواني الأولى من الزلزال.

وفيما يلي أبرز 4 إجراءات يجب اتباعها عند وقوع هزة أرضية:

احتمِ في مكان آمن

إذا كنت داخل مبنى، انخفض إلى الأرض، واحتمي أسفل تربيزة أو مكتب متين، وتمسك به حتى انتهاء الهزة، مع الابتعاد عن النوافذ والزجاج والأجسام القابلة للسقوط.


لا تستخدم المصعد أو تندفع للخارج

تجنب استخدام المصاعد أثناء الزلزال، ولا تحاول مغادرة المبنى خلال الاهتزاز، لأن معظم الإصابات تحدث نتيجة التدافع أو سقوط أجزاء من المباني.

ابتعد عن مصادر الخطر إذا كنت خارج المنزل

إذا كنت في الخارج، توجه إلى مكان مفتوح بعيدًا عن المباني وأعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات الإعلانية، وابقَ فيه حتى تتوقف الهزة.


تابع التعليمات الرسمية بعد انتهاء الهزة

توقع حدوث هزات ارتدادية، ولا تدخل أي مبنى متضرر قبل التأكد من سلامته، واحرص على متابعة بيانات الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

ويشدد المختصون على أن الهدوء والتصرف السريع وفق إرشادات السلامة يمثلان العامل الأهم لتقليل المخاطر.

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