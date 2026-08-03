هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل

​شعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة، بهزة أرضية (زلزال) متوسطة إلى قوية، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

​وعلى الفور، بدأت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تحليل البيانات الخاصة بالهزة لتحديد مركزها، وقوتها على مقياس ريختر، وعمقها.

ومن المقرر أن يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بياناً رسمياً خلال دقائق يكشف فيه كافة التفاصيل والمعطيات الخاصة بالهزة الأرضية، وما إذا كانت قد أُعقبت بأي هزات ارتدادية (توابع).

​سنوافيكم بالتفاصيل فور صدور البيان الرسمي.

