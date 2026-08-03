قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط
هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل
الكهرباء: 103 مليارات جنيه دعما سنويا للمواطنين واستمرار حماية الشرائح الاجتماعية
انفجار قرب ناقلة بسواحل عمان
في عز الحر أمطار خفيفة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
الرغيف بكام؟.. ارتفاع سعر الخبز الحر بعد وصول طن الدقيق إلى 20 ألف جنيه
محكمة إسرائيلية تجمد خطة بن جفير لإحاطة سجن الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح
قررنا إنهاء زواجنا بكل احترام.. حمدي الميرغني يعلن الانفصال عن زوجته
الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة وفرض زيادة الأحمال أدى لتحريك أسعار التعريفة
محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية.. اليوم
فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان
تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل

زلزال
زلزال
إسلام خالد

​شعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة، بهزة أرضية (زلزال) متوسطة إلى قوية، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.  

​وعلى الفور، بدأت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تحليل البيانات الخاصة بالهزة لتحديد مركزها، وقوتها على مقياس ريختر، وعمقها.

ومن المقرر أن يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بياناً رسمياً خلال دقائق يكشف فيه كافة التفاصيل والمعطيات الخاصة بالهزة الأرضية، وما إذا كانت قد أُعقبت بأي هزات ارتدادية (توابع).  

​سنوافيكم بالتفاصيل فور صدور البيان الرسمي.
 

زلزال هزة أرضية الشبكة القومية لرصد الزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد