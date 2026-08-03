رئيس البحوث الفلكية: توابع الزلزال المتوقعة ضعيفة نسبيا ولا تدعو للقلق

قال الدكتور باسم النبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تتوقع حدوث بعض الهزات الارتدادية (التوابع) للهزة الأرضية التي شهدتها البلاد، مؤكداً أنها ستكون ضعيفة نسبياً ولن تشكل أي خطورة.

وأوضح المعهد أن تسجيل توابع عقب الهزات الرئيسية هو سلوك طبيعي وجيوفيزيائي معتاد، يهدف إلى تفريغ باقي الطاقة المخزونة في البؤرة الزلزالية، مشيراً إلى أن معظم هذه التوابع قد لا يشعر بها المواطنون أصلاً أو قد يتم تسجيلها فقط عبر الأجهزة الدقيقة.

وجدد المعهد دعوته للمواطنين بالتحلي بالهدوء، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه أولاً بأول، وعدم التأثر بالأخبار المغلوطة أو التهويل المنتشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.