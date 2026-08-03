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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الدور الثاني.. طلاب الإبتدائية والإعدادية الأزهرية يمتحنون اليوم اللغة العربية والهندسة

امتحانات المعاهد الأزهرية
امتحانات المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

يواصل اليوم الاثنين طلاب الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية وشهادات القراءات، والبرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

ويؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة وحساب المثلثات.

وبدأت امتحانات الدور الثاني السبت الموافق الأول من أغسطس لجميع الشهادات الأزهرية ما عدا المرحلة الثانوية، على أن تنتهي امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الإبتدائية يوم السادس من أغسطس، وتنتهي للشهادة الإعدادية يوم الثامن من أغسطس، وتنتهي للبرنامج التأهيلي يوم السادس من أغسطس.

جاهزية لجان امتحانات المعاهد الأزهرية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق بضرورة متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، والاطمئنان إلى جاهزية جميع اللجان، ومناقشة آليات العمل، والتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن انتظام سيرها وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

كذلك إجراء جولات تفقدية لجان امعلى تحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللجان قبل انطلاق الامتحانات، والتأكد من استيفاء جميع التجهيزات اللازمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق الانضباط والراحة للطلاب.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان من حيث الأثاث، والإضاءة، والتهوية، وتوافر وسائل الأمن والسلامة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تم التأكيد على تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح امتحانات الدور الثاني، من خلال التنسيق المستمر بين إدارة الامتحانات والإدارات التعليمية، ومتابعة جاهزية اللجان أولًا بأول، بما يضمن حسن سير العمل داخل جميع اللجان، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف بضرورة توفير أفضل السبل لأبنائنا الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في جميع أعمال الامتحانات.

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