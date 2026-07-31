تنطلق غدا.. تفاصيل وجداول امتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية والقراءات

تنطلق غدا السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية وشهادات القراءات، والبرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني غدا السبت الموافق الأول من أغسطس لجميع الشهادات الأزهرية ما عدا المرحلة الثانوية، على أن تنتهي امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الإبتدائية يوم السادس من أغسطس، وتنتهي للشهادة الإعدادية يوم الثامن من أغسطس، وتنتهي للبرنامج التأهيلي يوم السادس من أغسطس.

امتحانات الدور الثاني للإبتدائية والإعدادية الأزهرية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإبتدائية بأداء امتحان القرآن الكريم، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية في مادة الفقه ومادة اللغة العربية ورقة أولى نحو وصرف.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق بضرورة متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، والاطمئنان إلى جاهزية جميع اللجان، ومناقشة آليات العمل، والتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن انتظام سيرها وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

كذلك إجراء جولات تفقدية لجان امعلى تحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللجان قبل انطلاق الامتحانات، والتأكد من استيفاء جميع التجهيزات اللازمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق الانضباط والراحة للطلاب.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان من حيث الأثاث، والإضاءة، والتهوية، وتوافر وسائل الأمن والسلامة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تم التأكيد على تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح امتحانات الدور الثاني، من خلال التنسيق المستمر بين إدارة الامتحانات والإدارات التعليمية، ومتابعة جاهزية اللجان أولًا بأول، بما يضمن حسن سير العمل داخل جميع اللجان، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف بضرورة توفير أفضل السبل لأبنائنا الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في جميع أعمال الامتحانات.

