وداعًا لأنابيب البوتاجاز.. خطة حكومية لتوصيل الغاز إلى 75% من قرى مصر

وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى ضمن أبرز أولوياتها، في إطار توجه الدولة نحو استكمال مشروعات تطوير الريف المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الخطة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف رفع نسبة القرى المتصلة بشبكات الغاز الطبيعي إلى 75% على الأقل، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية وخفض تكاليف المعيشة.

استكمال إنجازات المرحلة الأولى

وأوضحت الخطة أن التوسع المستهدف يأتي استكمالًا لما تحقق خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، والتي شهدت تنفيذ مشروعات واسعة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مئات القرى، وإتاحة الخدمة لمئات الآلاف من الوحدات السكنية، بما ساهم في رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات داخل الريف المصري.

وأشارت إلى أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات يعكس توجه الدولة نحو توفير خدمات متكاملة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الريفية.

دعم الاستثمار والتنمية داخل القرى

ولفتت خطة التنمية إلى أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لا يقتصر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النشاط الاقتصادي داخل القرى، من خلال توفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكاليف التشغيل، بما يعزز فرص الاستثمار والإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل.

كما يسهم الاعتماد على الغاز الطبيعي في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

رؤية متكاملة لتطوير الريف المصري

وأكدت الخطة أن استكمال شبكات الغاز الطبيعي يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الريف المصري، تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة، ويعزز جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعكس مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 استمرار الدولة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.