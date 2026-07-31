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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لجين خليفة.. من هي ملكة جمال مصر التي أشعل ظهورها مع عمرو دياب الجدل؟

عمرو دياب و لجين خليفة
عمرو دياب و لجين خليفة
هاجر هانئ

تصدرت لجين خليفة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في كليب "لولا البنات" للفنان عمرو دياب مساء أمس، وقد أثار ظهور حالة من الجدل و الفضول بين الجمهور وبحث عن هويتها.

من هي لجين خليفة 

تُعد لجين خليفة عارضة أزياء، كما حصلت على لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2025، وكانت أيضا الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2025. وحققت لجين خليفة مجموع 101% خلال دراستها بنظام IG، وتدرس حاليا في كلية الطب.

وسبق أن كانت لاعبة جمباز في المنتخب الوطني، قبل أن تتوقف عن ممارسة الرياضة بسبب إصابة في الظهر. كما تهتم بالتمثيل، وشاركت في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "حكاية نرجس" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، قبل أن تخطف الأنظار مؤخرا بظهورها في كليب "لولا البنات" مع  الفنان  الكبير عمرو دياب.

لجين خليفة من هي لجين خليفة عمرو دياب

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